小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】前七月獲利 金控３雄獲利暴衝

15家上市櫃金控公司公布7月自結數，顯現肺炎疫情衝擊效應漸淡，累計前七個月有八家賺逾百億元，其中富邦金控以稅後淨利507.3億元奪冠、年成長20.13％也居金控第一名，每股稅後盈餘（EPS）4.67元同樣是各金控之冠。

【2】盯財管 金管會祭摔飯碗機制

銀行高階經理人出包，金管會將祭出「摔飯碗」機制。金管會主委黃天牧10日強調，要求銀行必須誠信經營，已祭出理專十誡、公平待客等，若再有類似弊案，「處分上不會手軟」；且在這次銀行新財管方案引進「資深經理人問責機制」，即財管出現重大缺失，金管會將對應負責的主管直接祭出停職或撤職。

【3】台積營收微蹲 樂觀Q3跳

台積電公告7月合併營收達1,059.63億元，持續站在單月千億元關卡之上。法人指出，台積電第三季可望受惠華為海思剩餘未出貨晶圓，加上蘋果5奈米製程開始放量出貨，以及高通、聯發科及超微（AMD）等大客戶在7奈米製程持續量產出貨，預期第三季合併營收有機會再度改寫單季新高。

【4】聯電最旺7月 本季獲利看增

聯電公告7月合併營收達154.95億元，改寫單月歷史新高。法人指出，在驅動IC及網通產品訂單挹注下，8吋晶圓代工產能持續滿載，由於28奈米製程營收占比增加，預期第三季獲利可望優於第二季。

【5】18檔Q2獲利季增逾10倍 吸金

上市櫃公司本周五（14日）將截止公告第二季財報，據統計，中光電（5371）第二季每股盈餘（EPS）達1.27元，較第1季EPS大幅成長126倍，群光（2385）及康舒（6282）第2季EPS各衝高至3.4元及2.06元，也較第1季EPS大幅成長55倍及50倍，共有18檔上市櫃公司第2季EPS跳增10倍以上。

(中時新聞網)