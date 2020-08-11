國防部後備指揮部中校李志交、上士張政揚，涉嫌利用督導新北市某「口罩國家隊」工廠生產外科、醫用口罩機會，偷走至少6000片口罩。(示意圖/中時資料庫)

新冠肺炎疫情嚴峻，國防部後指部協助「口罩國家隊」生產口罩爆發監守自盜弊情。國防部後備指揮部中校李志交、上士張政陽，涉嫌利用督導新北市某「口罩國家隊」工廠生產外科、醫用口罩機會，偷走至少6000片口罩，檢調懷疑2人有意偷走對外販售，涉嫌貪汙。台北地檢署檢察官林俊廷昨指揮調查局北機站，搜索李志交辦公室，並約談李、張2人到案，檢方訊後以2人涉犯貪汙重罪，有串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

國軍傳出監守自盜醜聞不久，台北市後備指揮部也在10日深夜發出聲明強調表示，李姓中校今年2月支援擔任口罩製作督導官期間，個人涉及盜取口罩，後續除全力配合檢調追查外，並依「刑懲併行」原則，予以重懲，絕不寬貸。

據了解，李姓中校於2月間，奉派至新北市一口罩工廠，支援生產線生產，並負責督導醫用口罩生產線，豈料卻與張姓上士聯手，以「螞蟻搬家」方式，一點一滴偷走守護國人健康的口罩。

軍方人士表示，李員在單位內原本就是問題人物，當初在陸軍時債務問題叢生，被調往台北市後備指揮部後，又因在營外私自兼差遭受處分，再被調往國防部後備指揮部，但似乎仍有個人債務問題未解決，多次遭到單位關切。

(中時新聞網)