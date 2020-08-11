8月以來進入「颱風爆發期」，6號颱米克拉一生成就在台灣腳邊，中央氣象局不等日本氣象廳宣布，直接發布海上、陸上颱風警報，嚴陣以待。幸好，米克拉「佛心來著」，路徑比預期偏西，主要降雨都落在海上，不致釀災。

過完一整個沒有颱風的7月，8月至今一口氣長出4個，包括同一天生成的辛樂克、哈格比，以及跑到東北亞去的薔蜜，還有登陸大陸的米克拉。米克拉增強為颱風後，氣象局認為，由於導引氣流明顯，加上太平洋高壓一旁「指揮交通」，米克拉路徑相對單純，就是往北。

但台灣海峽狹窄，以往通過海峽的颱風，也不是沒有一個不小心就撞進來的例子，因此氣象局預報人員雖有把握，仍不敢掉以輕心。

一路向北的米克拉，路徑在入夜後略微西偏，這一偏，也把主要降雨影響全帶到海上，否則在外圍環流通過時，西南沿海一帶將遭暴雨襲擊。

米克拉11日上午登陸大陸福建，後續變數仍多，天氣並不穩定，颱風引進的西南風，仍會為南部、東南部帶來明顯雨勢。氣象局持續發布豪、大雨特報，民眾千萬不能鬆懈。

(中時新聞網)