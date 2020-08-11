華研(8446)公布第2季合併營收2.72億元，年減29.28％，稅後淨利1.14億元，年減24.11％，每股盈餘2.16元。累計上半年合併營收5.86億元，年減17.42％；營業利益2.99億元，年增6.42％；因提列未實現匯兌損失，稅後淨利2.45億元，年減12.80％，每股盈餘4.63元。此外，華研保持每半年配息一次的股利政策，董事會決議期中盈餘分配，每股配發現金股利3.5元，扣除法定盈餘公積之後，配發率達83.5％。除息交易日為8月25日，預計現金股利於9月10日發放。

今年受新冠肺炎疫情影響，第2季華研旗下藝人的公開活動幾乎全數暫緩，仍以增加藝人代言及按規劃發行個人新作為主，演藝經紀收入減少的緣故，營收略低於上季。第2季營收比重分別為：授權收入90.0％、演藝經紀收入9.5％、實體收入0.5％，高毛利的授權收入比重高，單季平均毛利率82.7％、營益率51.8％均維持在歷史高檔。

相較於去年同期，雖因疫情限制公開活動，上半年營收減少，但平均毛利率自去年同期65.8％成長至80.0％、營益率自39.5％成長至51.0％，上半年營業利益成長6.42％，惟因去年同期有外幣兌換利益，今年受台幣升值影響業外提列未實現匯兌損失，使得上半年稅後淨利較去年同期減少。

華研表示，國內公開活動有序開放，已陸續排定藝人公開活動，8月公開演唱活動有：Karencici膠原蛋白滿出來音樂會－台中、台北場，閻奕格a-live音樂會－台中及台北場、PChome狂禮88小巨蛋演唱會演出，林宥嘉則將在屏東三大日音樂節、花蓮夏戀嘉年華演出等，有助提升演藝經紀收入。此外，動力火車、周蕙、閻奕格、Karencici、李友廷等人的新歌也如火如荼錄製中。

華研7月合併營收0.91億元，年減34.05％；累計前7月營收6.78億元，年減20.13％。在疫情尚未明朗化之前，公司將持續累積歌曲IP，增加後續的授權與演藝經紀收入成長空間。

(時報資訊)