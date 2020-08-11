記憶體品牌廠十銓(4967)2020年1~7月營收43.6億元，較2019年同期成長6.16%，並創同期歷史新高紀錄。7月T-FORCE電競佔整體營收32.45%，品牌SSD佔比達到18.86%，凸顯十銓發展品牌、強化電競與SSD的策略持續奏效，降低疫情及產業的波動風險。

十銓7月營收6.07億元，年減1.36%，隨著疫情帶動各PC/NB品牌及代工廠對宅經濟與遠距辦工、線上學習的銷售潮持續看好，使SSD需求順勢拉升，十銓SSD銷售量較去年同期增逾6成。另一方面，5G、AI、IoT、伺服器等高效能運算需求降溫，造成市場的不確定性風險提高，十銓仍堅定發展利基產品，持續為暫時遞延的5G相關應用的高速成長做好準備，積極搶攻工控SI領域客戶，爭取穩定訂單。

依據研調機構DRAMeXchange指出，截至今年年底，整體DRAM市場恐供過於求，市況最快2021年第二季才有可能反轉；價格方面，DRAM和NAND Flash合約價與現貨價格呈現走跌，現貨價跌幅甚至於高於合約價，顯示消費信心仍有疑慮，加上市場不確定因素仍多，十銓審慎看待下半年消費市場的變化。

由於5G基礎建設尚待建置，客戶端建立安全庫存的狀況會減緩，三星、鎧俠等原廠針對未來全球不斷增長的記憶體需求做準備，持續規劃DRAM和NAND Flash的產能擴充，整體需求湧入尚需時間發酵。

展望2020第三季，十銓看好價格將讓SSD的普及率及搭載容量提升的需求，CREATOR 創作者市場更是接下來的新戰場，不僅 Intel與NVIDIA力拱，Acer、Asus、Gigabyte等各大品牌廠也紛紛看好跟進；十銓超前部署CREATOR PC市場，推出全新創作者系列T-CREATE產品，可望成為新的營運動能。

(時報資訊)