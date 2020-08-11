科妍(1786)將自行研發治療退化性關節炎專用一針劑型關節腔注射劑、三針劑型關節腔注射劑及治療間質性膀胱炎專用膀胱灌注液大陸市場獨家總經銷，授權予興櫃泰宗公司，泰宗負責科妍前述三項產品大陸市場獨家總經銷，合約為期15年，預計對於科妍未來營收將產生重大性貢獻。

大陸用在治療退化性關節炎的注射類藥物有四類：非類固醇類消炎藥、鎮痛藥物、糖皮質激素和關節腔注射液(包括透明質酸產品)，整體市場規模在2018年達到98.2億元人民幣，2014-2018年複合增長率為2.2％。根據Forest Sullivan產業報告分析預測，大陸治療退化性關節炎的透明質酸關節腔注射液的市場規模將在2021年上看約20億元人民幣。

大陸目前治療退化性關節炎的透明質酸產品，主要由國產品牌組成，2018年國產品牌市場佔有率近8成。目前大陸市場主流的透明質酸關節腔注射劑需要在一個療程裡進行三次或五次注射，由於一針劑型技術門檻高，因此大陸市場還沒有一個療程單次注射的產品上市。科妍的一針劑型關節腔注射劑產品具競爭力。

間質性膀胱炎又稱為膀胱疼痛綜合症是一種原因不明的膀胱疾病，症狀是頻尿(通常每10分鐘一次)、尿急、骨盆或是膀胱感到極大壓力與疼痛、進行性行為時也會感受到極大疼痛，患者的生活品質大受影響，甚至引發憂鬱症。目前主要透過口服藥物、膀胱灌注療法或手術療程來進行治療，透明質酸膀胱灌注產品屬於非手術療程，且無口服藥物會造成肝腎負擔的副作用。

科妍膀胱灌注液為台灣健保給付用藥，醫生臨床使用效果佳，目前在大陸市場僅有美國Mylan大藥廠生產的Cystistat產品上市，2020年預計在大陸的營收超過約2500萬人民幣，每年成長率超過10%，因此透明質酸膀胱灌注液在大陸亦是極具發展潛力的藍海市場。

(時報資訊)