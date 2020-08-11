統新(6426)公布第二季暨上半年財報，累計上半年每股賺2.07元，寫下歷年同期新高，展望後市，隨著各國5G開台，高階薄膜濾光片需求將持續放量，可望挹注營運成長動能。

統新第二季營收1.91億元，季增加16.01%、年增加39.12 %，單季稅後純益4335.1萬元，季增加18.82%、年增加74.93%，每股純益1.12元，毛利率55.13%，季增加2.71個百分點、年增加3.93個百分點，主要原因為客戶需求成長與產品組合所致。

統新上半年合併營收3.57億元、營業淨利9639萬元、稅後淨利為7984萬元，分別較2019年同期成長34.66%、105.25%及89.25%，上半年每股稅後盈餘2.07元。

統新表示，配合客戶需求開發LANWDM、CWDM、MWDM以及DWDM等薄膜濾光片產品，隨著韓、美、中、台等各國電信商陸續5G開台商用，以WDM方案應用為主，對統新營運將有正面助益。

今年年初受到COVID-19疫情影響，重創全球經濟成長力，惟隨著大陸逐步復工，驅動交貨動能，統新7月合併營收7992.2萬元，月增加12.72%、年增加32.09%。

統新表示，5G長期建設趨勢不變，短期以10G&25G產品作為初期佈建主力，為更提升高傳輸、低延遲以及高容量的需求，以期高階薄膜濾光片的需求放量，可望挹注營運成長動能。

(時報資訊)