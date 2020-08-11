全球商用置物設備廠益張(8342)醫療照護領域產品、美國目標客戶轉單產品持穩出貨，第二季營收呈現淡季不淡現象，外加開始使用較低成本備貨原料，因此雖然面臨新台幣升值不利影響，毛利率仍能維持上升趨勢。第2季合併營業收入淨額為3.85億元，年增29.5%，合併毛利率22%，較去年同期提升2.7%，歸屬於母公司業主淨利為3,808萬元，單季基本每股稅後盈餘1.14元。

益張109年上半年合併營業收入淨額為7.61億元，年增26.1%，合併毛利率21.1%，較去年同期18.9%大幅提升2.2%，歸屬於母公司業主淨利為6,987萬元，上半年基本每股稅後盈餘為2.08元。

展望下半年，益張醫療照護及運輸物流產品，國外客戶需求仍持續暢旺，雖然商店展示產品出貨有下滑現象，但整體營運動能仍有機會維持上半年水準，同時大埔美土地廠房將有機會於下半年完成出售程序，所取回資金部分將用於償還銀行融資，可進一步降低管理及財務成本，整體營運效益仍維持正向看待。

此次新冠肺炎疫情問題嚴重，益張看好未來醫療系統仍有擴大建置需求，因此將持續擴展醫療照護領域使用產品設備產能，同時為提升廠內生產存貨周轉效能，益張同步在規劃自動倉儲及產線物流整合系統，希望能再進一步提升營運效益。

(時報資訊)