連鎖餐飲集團乾杯（1269）受惠暑假旺季、振興三倍券效應及中國大陸市場復甦，2020年7月合併營收回升至2.51億元、站上今年次高。展望後市，在暑期旺季及振興券效益持續顯現，配合父親節、七夕等節慶商機助攻，集團看好8月營收有望再上層樓。

乾杯公布2020年7月自結合併營收2.51億元，雖年減7.12％、仍月增7.67％，站上今年次高、亦創同期次高。累計1～7月合併營收14.4億元，雖年減20.96％、仍續創同期第3高，衰退幅度較上半年23.38％持續收斂。

乾杯表示，7月營收站上今年次高，主要由於暑期餐飲旺季到來，集團配合振興三倍券上路推出加碼方案吸客，成功帶動消費人潮，半個月來已收到超過400萬元三倍券。而中國大陸亦受惠政策鼓勵消費，帶動7月營收月增達16％、恢復以往水準。

同時，乾杯持續開發新菜色、強化用餐體驗，旗下黑毛屋本家開發的夏季限定「北海道海膽和牛鍋」續受消費者好評，7月銷量月增達1成。老乾杯則搶先全台獨家銷售「惠比壽桶裝生啤酒」，打造食尚尖端的用餐體驗攬客，成功帶動整體來客數提升1成。

此外，乾杯續2017年跨足肉品B2B外販事業「乾杯食品」後，7月中再推出自有生鮮電商平台「乾杯超市」進軍B2C線上零售市場，搶攻頂級生鮮零售市場商機，開張半個月即締造百筆訂單佳績，挹注營收成長，後續將研發推出以肉為核心的調理食品銷售。

展望後市，因應七夕、父親節等節慶聚餐需求，乾杯旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋均推出節慶套餐搶攻商機，加上振興三倍券效應助攻，集團加碼方案發出的現金抵用券吸引消費者逐漸回流，看好8月業績有望再上一層樓。

(時報資訊)