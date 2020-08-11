日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）今年伴手禮業務雖受新冠肺炎疫情衝擊，但受惠故鄉納稅業務強勁成長，2020年前7月合併營收仍年增8.31％、續創同期次高。展望後市，公司看好故鄉納稅業務可維持雙位數成長，並加速企業及數位轉型，以達中長期營運成長目標。

紅馬2020年7月自結合併營收3.54億元，較6月3.35億元成長5.65％、較去年同期4.36億元減少18.81％。累計1～7月合併營收33.32億元，較去年同期30.76億元成長8.31％，續創同期次高，其中故鄉納稅業務年增近7成、伴手禮業務則年減近5成。

紅馬表示，前7月營收維持成長，主要受惠「Furusato 360」跨平台行銷效益持續顯現，簽約自治體故鄉納稅回禮的刊登入口網站數年增37％。其中，電商銷售龍頭樂天、故鄉納稅主要網站FURUNAVI對公司推廣業務具相當效益。

不過，因新冠肺炎疫情嚴重衝擊日本觀光業，紅馬前7月伴手禮業務出現明顯衰退。公司對此尋求其他業務可能性，3月起加強日本政府主導的「次世代住宅POINT」網站販售民生相關用品，今年迄今已貢獻超過10億元日圓營收，惟尚難彌補疫情對伴手禮業務影響。

展望下半年，紅馬仍看好故鄉納稅業務成長性，預期「Furusato 360」平台的入口網站合作夥伴與地方自治體數量可再增加，未來業務仍具成長動能，看好今年故鄉納稅業務維持雙位數成長動能無虞。

至於伴手禮業務方面，由於日本疫情續燒，紅馬預期短期回溫可能性不大，對於日本政府近日推出、預計下半年實施的「GO TO Campaign」振興觀光補貼計畫，將慎重評估其效益。面對疫情衝擊，公司亦加速企業及數位轉型，以達中長期營運成長目標。

(時報資訊)