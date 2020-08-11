康友-KY(6452)上週董事及總經理章永鑒、財務長及會計師等都閃人之後，公司終於在昨天承認，董事長黃文烈在8月初就已經失去聯繫！康友在6日高層紛紛離職後，股價開始天天跌停，10日打入全額交割股，開盤就出現第三根跌停板，跌破百元關卡，創公司掛牌以來新低價。證實董座失聯之後，康友風暴恐將越演越烈，股價恐難以樂觀。

康友股價曾在2018年9月下旬到10月上旬飆漲逾4成，成為當時最為火熱的個股，一度飆漲至538元，漲勢一直持續到董事長黃文烈申報賣股後戛然而止，連續14根跌停板。當時公司甚至首次招待投資人到印尼開法說會，並指經費不夠大股東還會自掏腰包，不過，仍無法挽回投資人的信心，股價最低一度曾至125元。

康友董座近期就已傳出負面消息，董事長黃文烈本人涉及訴訟，需強制履行金額高達8000萬元人民幣(約3.3億元新台幣)的傳言，公司在8月6日強調，訴訟已協調和解，僅有牽涉董事長個人，對公司業務及財務都沒有影響。只是當時投資人並不知道其實董事長已在8月初就失聯了。

康友昨晚召開重大訊息說明表示，經委任具跨境查核經驗的國際性會計師事務所執行財務收支複核專案，並派任人員前往子公司六安華源製藥了解狀況；經查核，發現確實有缺失、不法情事。公司10日召開臨時董事會，將啟動兩岸刑事告訴、求償，維護股東權益。

(時報資訊)