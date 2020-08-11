連鎖餐飲集團瓦城（2729）雖受新冠肺炎疫情衝擊，2020年上半年獲利降至近9年同期低點，但第二季營運已自谷底回升、獲利回升至近3季高點。隨著7月自結合併營收「雙升」改寫同期新高，集團盼以「3助力3推進」策略，帶動下半年營收動能躍進。

瓦城2020年第二季合併營收10.3億元，季減6.1％、年減15.38％，為近1年半低點，但在嚴控成本奏效下，毛利率52.34％、營益率8.09％，雖低於去年同期53.16％、9.39％，但已自首季49.87％、3.56％谷底顯著回升，為近3季高點。

瓦城雖因閉店認列相關設備減損，致使第二季業外虧損明顯增加，但在本業獲利能力提升下，歸屬母公司稅後淨利0.5億元，季增74.82％、年減42.61％，每股盈餘（EPS）2.18元，雙雙回升至近3季高點。

累計瓦城上半年合併營收21.27億元、年減13.82％，仍創同期次高。但毛利率51.07％、營益率5.75％雙創同期新低。加上業外虧損增加，歸屬母公司稅後淨利0.79億元、年減達59.93％，創近9年同期低點，每股盈餘3.42元則創同期新低。

瓦城亦公布2020年7月自結合併營收4.38億元，月增11.7％、年增1.88％，除站上今年次高、亦改寫同期新高。累計1～7月合併營收25.65億元，雖年減11.49％、仍創同期次高，衰退幅度較上半年13.82％持續收斂。

瓦城表示，台灣疫情維持穩定，帶動後疫情時代餐飲市場明顯復甦。受惠暑期旺季到來、振興三倍券發放帶動消費，民眾外出消費用餐意願提升，瓦城門市人潮自7月中旬後明顯回流、平日來客數成長達2成，帶動7月集團營收顯著成長，第三季旺季動能可期。

展望後市，瓦城觀察市場具內需暢旺、熱夏商機、振興政策等3大助力，看好第三季營運動能逐步轉強。集團對此強化安心餐廳、研發新菜、啟動展店等3大推進方針，盼以「3助力3推進」帶動下半年營收動能躍進。

瓦城指出，下半年餐飲內需暢旺，集團8月父親節檔期假日業績周增逾1成，炎夏高溫破表則使泰式料理備受消費者青睞。而振興三倍券發行已帶動實質消費熱潮、吸引顧客回流，7月營收表現已顯成效，看好下半年餐飲市場可望加速回溫。

對此，瓦城強化3大推動方針，包括以最高規格打造「全台最安心餐廳」，旗下7大品牌共130家分店已全數通過SGS核發的升級版餐飲衛生管理標章（HM PLUS）。集團也發揮研發實力，集團品牌今年夏季合計推出12道新菜色，提升來店用餐人次。

瓦城上半年因應疫情衝擊調整據點，台灣及中國大陸分別淨減2家、4家店，本季已重啟展店計畫。創始品牌「瓦城」7月進駐桃園新光影城，假日翻位率達5次以上，隨著7日新都會型水生公園XPark開幕，預期將帶動另一波來客高峰。

而今年展店步調最積極的「時時香」，上半年在疫情期間仍新展2家店，7月25日插旗具三鐵共構優勢的南港車站，假日翻位率亦達5次以上，後續將首度進駐桃園、於中壢大江再開1家新店，屆時全台店數將達10家、並完成6都布局規畫。

至於去年初於微風南山開出的集團第7個新品牌YABI Kitchen，開幕以來營運表現良好，下半年將邁出展店腳步、開出第2家分店。因應旺季及展店需求規畫，瓦城亦預計將徵才招募逾300人。

(時報資訊)