在華航(2610)上周公布第2季繳出令人跌破眼鏡的成績，單季稅後淨利24.59億元之後，長榮航(2618)也公布財報，在貨運的加持下，第2季歸屬母公司淨損6.14億元，每股虧損0.13元，比第1季虧損12.21億元收斂。

長榮航第2季合併營收192.89億元，年減56％，合併本期淨損為7.06億元，歸屬母公司淨損6.14億元，每股虧損0.13元。總計上半年合併總營收495.22億元，年減44％，上半年合併本期淨損為18億元，歸屬母公司淨損為18.34億元，每股虧損0.38元。

其中，第2季客運營收15.24億元，年減93.6％；上半年客運營收201.68億元，年減59.6％。上半年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，導致各航線營收皆下滑，客運運量減少60.5％。

雖然客運營收大減，但貨運撐起半邊天，第2季貨運營收143.42億元，年增137％；上半年貨運營收207.21億元，年增70.7％。

長榮航表示，上半年新冠肺炎導致客運航班大幅取消，客機腹艙運能減少，也充分利用貨機機隊並善用客機客艙及貨艙載貨降低衝擊，市場則因供需失衡使運價上揚，單位收益增加69.6％，讓公司營運面臨疫情挑戰仍得以喘息。

(時報資訊)