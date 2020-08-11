金管會10日舉辦「109年銀行業公平待客原則評核」表揚典禮，由主委黃天牧親自主持，頒獎勉勵獲得評核排名前20％的7家銀行。黃天牧期許各銀行能發揮誠信經營的核心價值，持續落實消費者保護及公平待客原則，引領銀行永續經營，共創更友善的金融服務環境。

金管會自去年開始實施公平待客原則評核機制，今年繼續對35家銀行進行書面評核，檢視去年落實情形。評核結果位居排名前20％的銀行業者，包括上海商銀、中信銀、一銀、國泰世華銀、渣打銀、土銀、臺企銀等7家。

此次典禮除由銀行局簡報說明評核結果、對業者持續落實建議事項外，並由7家受獎銀行在會中簡報分享落實公平待客原則的實務經驗，以利同業互相學習、精進對金融消費者權益保護的實務作法。

金管會表示，此次評核結果顯示銀行業整體表現均有進步，業者普遍予以重視，均有制定公平待客原則政策，並提報董事會通過、將執行情形向董事會報告。亦有訂定相關內規，確保各部門及提供商品、服務、客訴處理等過程都能公平對待客戶。

在董事會推動方面，金管會指出，銀行多有指定適當部門或人員監督各部門執行情形，並將公平待客或消費者保護議題提報董事會討論，顯示董事會重視程度。

金管會表示，未來將請各銀行持續形塑公平待客原則文化並落實執行，重視對行員宣導及教育訓練、加強3道防線功能，鼓勵銀行提出具創新性、有效性措施或制度，提升對客戶權益保障。

(時報資訊)