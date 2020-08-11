電信三雄公布7月財報，以單月獲利來看，台灣大以每股賺0.37元險勝中華電的0.36元，累計前7月，台灣大則以累計每股賺2.63元，坐穩電信獲利王，中華電、遠傳則分別為2.53元、1.59元。

台灣大(3045)7月自結合併營收103.9億元，營業利益13.1億元，稅後淨利為10.3億元，稅後EPS為0.37元，自結前7月合併營收735.8億元，營業利益99.3億元，稅後淨利為73.9億元，稅後EPS為2.63元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，7月momo電子商務持續亮眼表現，營收年成長達32%，加上毛利率改善與費用率下降，營業利益翻倍成長；電信業務方面，5G服務已正式上線，目前申辦5G資費方案的客戶，對提升用戶貢獻度有所助益，另外，IoT物聯網用戶在智慧電表的需求增溫下也持續成長。累計前7個月合併營業利益因5G頻譜於7月開始攤銷轉為年減1%，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測66%。

中華電(2412)7月合併自結營業收入為163.0億元，較去年同期減少2.4%，主要因國際網路營收、手機銷貨收入及行動服務營收減少，抵銷資通訊專案營收、數據網路營收及寬頻接取營收的增加，歸屬於母公司業主之淨利為27.8億元，稅後EPS為0.36元，與第三季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期，累計前7月稅後EPS為2.53元。

遠傳(4904)7月合併總營收為62.76億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.57億元與7.63億元，7月稅後EPS為0.23元，年成長率達2.7%；累計前7月遠傳合併總營收為443.39億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為161.44億元與51.74億元，累計前7月稅後EPS為1.59元，年成長率達0.5%，累計前7月EPS已達全年度財測目標的65%。

(時報資訊)