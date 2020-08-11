國泰金(2882)子公司國泰人壽轉投資持股約37.33％的印尼Bank Mayapada，今年以來受弊案及景氣衰退影響，出現大幅虧損，國壽決定認列損失合計140億元，並反映在6月損益上，國泰金上半年稅後淨利將由原本392.9億元，每股盈餘2.68元，降至322.5億元，每股盈餘2.15元。

國泰金指出，今年來陸續因為印尼該行授信戶之一捲入當地國營保險公司弊案遭檢調起訴拖累，加上受全球經濟衰退的負面衝擊及金檢缺失影響，使該行面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。

國泰金審慎評估後，基於穩健原則決定修正國壽今上半年Mayapada銀行應認列之「採用權益法認列之關聯企業損失」140億元，於扣除原已認列損失約52億元後，增加認列損失88億元。有鑑於國壽財務體質強健，截至今年6月底，扣除前述認損金額後之股東權益為6174億元，此一損失尚在可承受範圍內；國壽累計前7個月合併稅後淨利達315億元，較去年同期成長29％。

雖然國壽認列上述投資損失，但國泰金仍在與印尼政府當局積極討論是否參與該行體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，未來若欲參與，仍須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。

國泰金公布7月損益，在現金股息入帳下，單月稅後淨利146.5億元，累計前7月稅後淨利469億元，每股盈餘3.23元。子公司國壽7月稅後淨利122億元，7月淨值持續增加，單月FYP金額為174億元、FYPE金額為92億元，FYP及FYPE業界排名皆為第一。

(時報資訊)