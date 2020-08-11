台開(2841)集團與丹麥BIG以及ibis(宜必思)酒店合作新型態養生村「新天堂國際養生行旅」，預計將在今年底前展開銷售，預期2021年底前開幕。

台開「新天堂國際養生行旅」案位在集團花蓮「新天堂樂園」的旁邊，今年7月新天堂樂園人潮約達45萬人次，已成為當地熱門景點。董事長邱復生說，花蓮「新天堂國際養生行旅」共有603個單位，採會員制銷售，每單位約11坪起，每單位總價429萬起。

台開花蓮「新天堂國際養生行旅」案將採會員制銷售，會員費入會費訂金15萬元，採分享經濟制，每年享有30天免費住宿券，可自行入住或轉贈分享給親友。分長租、短租，保障10年售後回租地每年3%投資收益報酬率，總投報率12%起。至於短租部份與總部設在法國之宜必思(ibis)酒店合作運營，連結全球1億多個會員與全球旗下2051家ibis酒店連結，加入會員可優先購買養生行旅，享有各項相關養生設施，同時可帶朋友前來住宿，平日住宿8折優惠，假日9折優惠。

(時報資訊)