時代力量前黨主席徐永明涉入國會SOGO收賄案，儘管目前已經交保，但與其收賄的相關證據卻不斷流出，最新消息傳出，檢調已經掌握徐永明收賄的關鍵簡訊以及李恆隆與白手套們的關鍵對話，其中，徐永明向吳世昌催賄款時，一句「還有年終要補」成了檢調認為徐永明收賄的重要證據。

據《鏡週刊》11日報導，檢調目前已經掌握前太流董事李恆隆與相關白手套的通話內容，其中李恆隆與律師黃心賢的助理陳虹羽，要求傳話給徐永明討論錢的問題，並指出「現在只要提到李恆隆這三個字，就沒人敢收這錢」，而陳虹羽則提議去與徐永明的主任進行接觸，李恆隆答應後更表示他的錢「表面上沒有人要，但私底下每個人都搶著要！」

通話中李恆隆還對陳虹羽交代，相關內容「都要當面說，不要用電話講」，但殊不知兩人的這通電話早已被檢調掌握。

「是知管理顧問公司」總經理郭克銘在這起案件中擔任白手套，與趨勢民調公司總經理吳世昌聯絡，而吳世昌是徐永明的學生，兩人使用Whats App通訊軟體進行連絡，並提到「我幫你要了10意思一下，過幾天拿給你」，徐永明以雙手合十的貼圖進行回應，兩方的所有訊息皆遭檢調監控。

該報導稱，幾天之後徐永明主動傳訊詢問「李恆隆？」被檢調認為是在催賄款，儘管徐永明否認，但吳世昌指出該對話徐永明的意思是「李恆隆是否會捐款給時代力量」，而吳世昌向徐永明詢問「現在還能收政治獻金嗎？」徐永明則表示「還有年終要補」及傳「比讚貼圖」回應，檢調認為該對話成了徐永明涉嫌收賄的重要證據。

(中時新聞網)