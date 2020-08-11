大都會又出現放棄球季的球員，先發投手史卓曼(Marcus Stroman)11日宣布不打了。他今年因為養傷還未出賽，好不容易復健結束進入模擬賽，沒想到他突然告訴球隊總管，他擔憂新冠疫情所以本季退出。古巴外野手塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)上周在飯店不告而別，是首位離開的大都會球員。

史卓曼表示：「這是我們家人共同決定的，我與他們商量過各種可能，但前方有太多的未知數。我自身和家人的健康是最重要的。」話雖如此，史卓曼肯定大都會的防疫努力，「大都會每日的防疫都做得非常棒，在球隊休息室我覺得很安全，他們盡一切能力保護大家。」

其實史卓曼的合約今年球季後就到期了，季外將成為自由球員，他可能就此揮別大都會。史卓曼出身藍鳥，去年季中才被賣過來。另一位棄賽的塞斯佩迪斯也是相同情況，兩人都將投入自由市場，不想冒險染病。

史卓曼去年首度入選明星賽，對前途信心滿滿，「我自認是市場上最年輕優秀的先發投手之一，而且我很健康。」大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)因韌帶手術報銷，現在失去明星投手史卓曼，讓大都會先發輪值更加短缺。

(中時新聞網)