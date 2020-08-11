陳文茜分享和老友鬥嘴的過程。(圖／翻攝自臉書)

被封為「政論CP」的趙少康和陳文茜難得再同台，兩人從「美中台關係」、「台海局勢」、「國際疫情及疫苗分配」等議題進行激辯，最後談到蔡英文時，趙少康越來越激動，陳文茜笑說「我看他快打我了，立即腳底抹油，開溜了」，節目精彩交鋒。

趙少康和陳文茜多年前曾合作，因此私交甚篤，這次陳文茜受邀到《少康戰情室》，兩人針對不同話題辯論，雖然觀點迥異，但也因此有多元面向的分析，不過兩人精彩激辯，一度導致錄影超時，趙少康只好喊「結束」直接進廣告，讓陳文茜傻眼「你怎麼可以這樣，我話還沒講完。」

陳文茜上趙少康節目，針對議題激辯。(圖／翻攝自臉書)

事後，陳文茜也在臉書分享和老友鬥嘴的過程，透露最後談到蔡英文時，因為趙少康認為她是機會主義者，「假裝喊中華民國，其實搞台獨」，但陳文茜認為她是務實主義者，「台獨是民進黨相當大比例人的主張，她過去要當共主自然要顯示全力擁護，當上總統，她立即回到李登輝兩國論前的務實路線。所以獨派大老，有些人對她深深不滿。」

這讓趙少康大罵「政治人物怎麼可以沒有理想？」陳文茜認為「為什麼不可以，不都是如此嗎？」只見他越說越激動，陳文茜也笑說「我看他快打我了，立即腳底抹油，開溜了」，並透露節目唯一共識「我是美少女，而他曾經是帥男！（他堅持自己現在還是）」。

(中時新聞網)