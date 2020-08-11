大陸地區上半年因疫情完全暫停舉辦實體活動，公司至7月初才舉辦今年第一場招商大會，本次大會參與人次達到往年的六成水準，現場氣氛熱絡，美容院業主下單情況優於預期，帶動羅麗芬(6666)7月營收6486萬元，月成長14.7％，年減24.7％，前7月營收3.44億元，年減56.8％。

大陸區第2季疫情趨緩，羅麗芬-KY美容院進店與預約情況有逐步上升趨勢，第2季營收1.66億元，較上季成長48％，單季轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利1586萬元，EPS0.33元；上半年營收2.79億元，歸屬母公司稅後淨利1441萬元，EPS0.3元。

羅麗芬指出，第二季大陸GDP成長3.2％，相較於第一季GDP衰退6.8％的劣勢，第二季GDP不僅成功由負轉正，更優於經濟學家原本的預期，顯示大陸正逐步擺脫新冠疫情對經濟的拖累。羅麗芬的營運表現與大陸經濟成長呈現正相關，疫情期間適逢公司轉型新零售＋新服務的美容院經營模式，促使公司加速轉型，旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌加強於線上銷售之外，也積極推動線上新品牌《伊姿佰EasyBio》於微信小程序自營品牌總部商城及天貓、京東等平台上線銷售，線上/線下整合策略成效於第二季逐步顯現。

(時報資訊)