檢調監聽前太流負責人李恆隆5年，對於在行動前突然走漏風聲，相當意外，但幸好綠委蘇震清及助理的串證沒串好，檢調比對說詞，仍發現3人說詞兜不攏，才順利將期收押。針對李恆隆疑事先接獲通風報信一事，今有媒體披露，洩密者疑似為一知名律師，幸而檢警有掌握到蘇震清資金往來帳戶明細的複本，最終才能順利羈押3人。

檢調偵辦立委集體收賄案，在收網行動前夕，發現李恆隆疑事先獲悉訊息，找來蘇震清開立支票，企圖將「賄款」變成「借款」的假象，台北地檢署不排除有「內鬼」通風報信情事，今正式簽分他字案，調查明是否有人洩密。

知名主持人周玉蔻日前更政論節目《辣新聞》上直言，據悉，蘇震清知悉自己被監聽，因此趕快做了還2000萬元的動作來抗辯，結果遭戳破，倒底是什麼人洩漏？這麼一個嚴肅的案子，竟然內部有人洩密？幸虧最終案件沒破功。

這個洩密者在今天的《鏡週刊》報導中首次披露出來。該報導指出，在檢調搜索前半個月，某位知名律師在一場餐會上，跟李恆隆通風報信稱檢調正在調查他，要他小心。之後，就這麼巧蘇震清的手機「不小心」掉進大鵬灣旁的水溝，只好用家人手機。但幸虧警方在蘇震清助理的皮夾搜出銀行調閱資金往來帳戶明細的複本，成為檢警得以收押蘇震清的關建證據之一。

(中時新聞網)