黃安分享羅冠聰回應。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安反嗆民進黨政府。（圖／翻攝自黃安微博）

壹傳媒創辦人黎智英昨(10日)突傳出被捕，香港自決派青年社運人士周庭昨晚間也傳出遭逮息，對此，人在英國的羅冠聰得知後，嘆氣說這些社運人時平時也只是普通的稚氣少年，長期定居大陸的黃安今上午則反嗆：「說得好！正是你們這些毛都沒長齊的『稚氣笑容』，被人利用了還沾沾自喜，還以政治明星自居」。

黃安今早在微博分享周庭被捕的新聞，並透露羅冠聰發文不捨，指大家其實都是普通少年，黃安批評正是這些「稚氣笑容」，被人利用還以為真是政治明星，「在把東方之珠砸的稀巴爛之後，該吃吃、該喝喝，這叫什麼事兒？」並酸羅冠聰之後還會一直發表憤怒遺憾的言論，「因為別人還留在香港，他一個人跑了，太TM仗義了」。

而對於昨黎智英遭逮，台灣府方表達譴責，黃安對此也有話說，虧民進黨政府：「哈哈哈哈哈，關你個屁事！香港依法執法，有什麼錯？你遺憾、你譴責，然後呢？誰鳥你」，並諷刺：「長相依然差評的黃之鋒嚇死了，趕緊曬出臉書表示『跟大家報個平安，此刻人仍安全』」。

大陸網友則回應黃安說：「安哥的話聽著痛快」、「立秋了，該秋後算帳啦」、「亂港四人幫，一個也不放過！」、「關起來才真的安全哦！」。

(中時新聞網)