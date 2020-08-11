台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)在新事業之運輸、環保挹注下，7月自結合併營收1.76億元，創下歷史新高，月增107.97%、年增71.78%；1-7月合併營收6.21億元，年減11.97%。

久陽表示，隨著歐美等各大市場陸續解封，螺絲業務外銷接單逐步回溫，運輸與再生金屬等原料回收買賣業務穩健增加，再加上認列併購榮福焚化爐的營運貢獻，激勵公司7月營收不僅較上月倍增，並創下歷年來單月新高。

董事長孫正強進一步指出，台鋼運輸7月開始承接光洋科部分業務，台鋼環保亦開始承接集團內鋼廠的氧化碴清運處理，並計畫搭配光洋科，開展電子事業廢棄物整合處理領域，創造再生循環經濟的高價值商機。

孫正強表示，將借重榮福新竹廠擁有的豐富實績、人才與經驗，成立相關專業技師團隊，積極推展業務，未來將以參與並取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標，朝向台灣鋼鐵集團秉持的全循環經濟營運大架構發展。

(時報資訊)