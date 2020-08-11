汎德永業（2247）公布財報，第二季獲利為近三年單季新高，EPS達4.75元，上半年獲利年增48.77%，EPS 6.04元；隨著新車陸續到港，產品線完整，對下半年銷售持續樂觀。

汎德永業受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，以及新車上市帶來明顯銷售買氣，2020年第二季合併營收101.9億元，年增17.5%；營業利益年增54%達3.7億元；稅後淨利3.4億元，年增87.87%，每股稅後盈餘（EPS）4.75元，為近三年單季新高。

汎德永業表示，第二季受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）新車銷售力道強勁，其中BMW主力銷售車種包括X系列豪華休旅車、3系列房車以及BMW全新2系列Gran Coupe車款、全新3系列Touring等均繳出亮眼成績。此外，上半年維修保養業務維持穩健成長，也是推升毛利率的主要原因之一。

汎德永業2020年上半年合併營收183億元，年增15.59%；營業利益5億元，年增29.88%；稅後淨利4.3億元，年增48.77%，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元。

汎德永業對下半年持樂觀審慎看法，7月合併營收29.6億元，較去年同期略降，主要受到先前歐美車廠停工影響交車，然8月起新車已陸續到港，缺車情況可望緩解，且在產品線完整下，目前BMW與Porsche多款新車的收單情況良好，業績銷售動能無虞。

汎德永業2020年7月合併營收29.6億元，較去年同期減少8.99%；1-7月合併營收212.7億元，年增率11.4%，優於國內新車市場銷售表現。公司表示，7月合併營收較去年同期下跌，主要受到先前歐美車廠停工影響，然隨著歐美車廠已逐步復工，待8月新車陸續到港後，缺車情況可望緩解。

緊接著農曆7月民俗月即將到來，根據以往經驗，民俗月前將會有一波交車熱潮，公司也將加大力道推出促銷方案，加上本月新車陸續到港可大量交車，有望推升業績成長。

(時報資訊)