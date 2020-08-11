光寶科(2301)及台達電(2308)因旺季來臨，7月合併營收表現不俗，其中台達電7月合併營收257.82億元，月增8%，光寶科因已轉讓固態硬碟(SSD)事業，7月合併營收為131.18億元，與6月持平；台達電執行長鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季；光寶集團總執行長陳廣中表示，第3季與第2季差不多，毛利率可望優於去年同期。

由於NB/PC、伺服器、IA等產品需求穩定，且被動元件及電動車需求回升，台達電7月合併營業收入為257.82億元，較6月成長8%，較去年同月247.33億元成長4%；累計1到7月合併營業收入為1521.55億元，年減0.04%。

鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季，第4季還看不清楚，還有很多未知數，希望毛利率可望維持在30%以上。

光寶科技因已轉讓固態硬碟(SSD)事業，7月合併營收為131.18億元，與上月持平，年減8%，受惠於核心事業終端市場需求穩定，今年前7月合併營收為874.54億元。

就各部門來看，資通訊產品部門營收佔比達76%，其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統，鍵盤滑鼠等電腦周邊產品，以及雷射多功能事務機種出貨較前月持續成長；光電部門7月營收佔整體之21%，受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT，與民生醫療、消毒與淨化之UVLED等需求提升，加上戶外LED照明產品出貨增加，LED相關營收年增近10%，同時帶動光電部門營收持續成長。

陳廣中表示，純消費性產品因為無法外出比較受到疫情影響，不過，遠距相關無論是雲或是端(AIoT)裝置，以及衛生相關如紫外光等都還不錯，商用及教育用NB因通路端庫存已足夠，沒有第2季好，我們看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT以及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，預估第3季可望維持第2季水準，毛利率可望優於去年同期，第2季、第3季及第4季看起來差不多，下半年會比上半年好。

(時報資訊)