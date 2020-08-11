投資人持續從重量級科技股轉向價值股，並觀望美國新一輪新冠紓困法案取得進展的消息，周一道瓊指數勁揚1%，標普500指數小漲，而那斯達克指數收黑。

在白宮與國會民主黨高層的新紓困案談判破裂後，美國總統川普周末簽署行政令，恢復了部分加發失業給付措施。美國財政部長穆努欽接受媒體採訪時表示，如果民主黨人是「明理的」，川普政府與國會最快可能在本周達成協議。

周一收盤，道瓊工業指數漲357.96點或1.3%，為27,791.44點。標普500指數小漲9.19點或0.27%，為3,360.47點，為連漲第7個交易日，使該指數距離歷史高點不到1%。那斯達克指數收跌42.63點或0.39%，為10,968.36點。

在經濟逐漸擺脫衰退時，價值股表現往往優於成長股。近來價值股走強，周一羅素1000價值股指數上漲0.9%，羅素1000成長股指數則下跌0.5%。分析師表示，由大型科技股主導的標普500指數走勢受抑，部分因為市場出現新一波資金輪動，從成長股流出，並流入價值股。

波音、陶氏公司（Dow Inc.），以及被視為全球經濟風向球的開拓重工均漲逾5%，在道瓊指數成份股中表現最佳。摩根大通漲1.27%。

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股與工業股分別漲3.08%與2.43%，表現最強勁。

主要科技股走跌，使那斯達克指數承壓。臉書與網飛跌至少2%，微軟跌1.99%，亞馬遜跌0.6%。

(時報資訊)