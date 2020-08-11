日本氣象廳今早發布熱低壓的中心位置及預估路徑往西行進。(圖擷自氣象廳)

10天內將出現4個颱風，8月已然進入颱風大爆發！日本南方海面上已生成一熱帶低氣壓，日本氣象協會預估，今(11)日有可能生成第7號颱風無花果(Higos），預估其路徑將往西行進。時序進入8月不到半個月，太平洋即將接力生成第4個颱風，颱風季的來臨令人愈來愈有感。

日本氣象廳最新消息，當地7時10分(台灣時間8時10分)，該熱低壓中心位置在北緯26.5度、東經142.2度，預定往西行進，中心氣壓為1012百帕、最大風速每秒15公尺、瞬間最大風速每秒23公尺。

日本氣象協會預報員青山亞紀子表示，繼昨日6號颱風米克拉生成，位於日本小笠原群島近海的熱低壓可望今日成為第7號颱風。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，在日本南方海面(TD08)向西移動；高低層分離，結構仍在調整中。另外，台灣颱風論壇指出，06W熱帶低壓系統位於日本東南方海面，朝西北西移動，有逐漸發展為颱風的趨勢。

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目前除了該熱低壓仍在發展中，第5號颱風「薔密」已進入日本海，將逐漸減弱、併入梅雨鋒面，預估台灣時間下午轉弱為溫帶低氣壓。第6號颱風「米克拉」稍早已登陸福建，台灣澎湖脫離米克拉的暴風圈威脅。

(中時新聞網)