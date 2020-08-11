總統蔡英文昨在總統府接見美國衛生部長阿札爾，她強調，這是台美防疫合作的重要一大步。然而，前衛生署長楊志良則投書，批評美國擁有一流的傳染病管控機構，新冠疫情卻是全球最糟糕，更呼籲阿札爾在台灣宣布辭職。對此，學者沈榮欽痛批實在看不出這封公開信除了彰顯楊志良本人，對於台灣有任何益處？「在我看來實在是自大無知的表現」。

楊志良在Yahoo論壇投書「給美國衛生部長阿札爾的一封公開信」，他強調自己在美國密西根大學公共衛生學院取得公衛博士學位，並指出，美國擁有世界一流的傳染病管控機構，疾病管制署（CDC），相關一流專家更不可數，美國新冠疫情卻是全球最糟！楊志良直言，美國總統川普直到最近還說戴口罩無用，選舉造勢也不要求支持者戴口罩。近期又要學校開門，督促學生上學，恐造成更多年幼者成為無症狀感染者。楊志良呼籲阿札爾在台灣宣布辭職，給川普巨大壓力，讓他能做對的及說對的話，不但能救很多美國人的性命及經濟，全球將由此獲益。

楊志良的投書卻引來沈榮欽不滿！沈榮欽在臉書痛批，楊志良的公開信中顯露的無知自大，悲劇簡直有如另一位醫學院出身的直轄市長。

沈榮欽指出，若楊志良對紳士的教養有一般人的理解，不會寫出這樣粗魯的公開信件，批評美國總統是瘋子，要阿札爾辭職抗議，何況楊志良又是以什麼身份對阿札爾這樣要求？「如果楊志良心中對於台灣國際地位的困頓有同情的理解，甚至不用，只需要對於外交禮儀有正常人的理解，就不會對來台訪問的美國總統特使阿札爾，如此頤指氣使」。

沈榮欽也表示，誰在乎楊志良何時當什麼官，在哪裡取的博士學位？明明是寫給西方的部長，明明強調自己的美國留學經驗，但是公開信中卻透露出楊志良對於西方文化的膚淺理解。

沈榮欽提及，楊志良在公開信中所強調的台灣防疫措施，和台灣的防疫成就之間的關聯幾無解釋，所說的又不是如何的不傳之祕，反而透露在國民黨醬缸的官場混太久，以驕其妻妾的姿態不吝於顯示出官大學問大的醜態。

他說若楊志良對於目前的國際情勢有所理解，對於阿札爾訪台的意義有基本的認識，他不會如此眼高於頂，將自我置於國家之上，在關鍵時刻拖後腿。「恕我遲鈍，實在看不出這封公開信除了彰顯楊志良本人，對於台灣有任何益處？」他最後表示，楊志良所欲彰顯的卓然不群，在他看來實在是自大無知的表現，恰恰透露出台灣政客粗魯不文的一面。

(中時新聞網)