警方也協助官女將通訊軟體變更設定，以去除手機內可能的惡意程式。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

馮惠宜／台中報導

台中一名34歲官姓女子半年前於通訊軟體上認識一名自稱於中國北京擔任骨科醫生的Thomas，現正在阿富汗工作的他計畫7月來台旅遊，但因隨身物品被海關查扣，需支付美金6千元(約新台幣18萬元)，請官女到銀行欲匯款，幸銀行行員警覺報警，經警方勸說她才明白差點財去人空。

台中市政府警察局第五分局四平派出所6日10時30分許，接獲中國信託洲際分行行員報案有民眾疑似遭到詐騙要匯錢至國外，警方接獲銀行報案後立即前往瞭解，並告知官女這係詐騙集團慣用手法，在官女還未說詳細情形時，員警便猜對方自稱是軍人還是醫生？且將詐騙套路說給官女聽，官女一聽警方說明驚覺一切都是假的，所幸還未把錢匯出去。

警方也協助官女將通訊軟體變更設定，不讓陌生帳號任意加入好友並建議至通信行重刷(還原手機狀態)，以去除手機內可能的惡意程式，官女十分感謝銀行行員及警方及時告知，才未造成損失。

第五分局分局長郭士傑表示，通訊軟體詐騙手法相當多樣，尤其跨國戀情及假投資等等，請民眾勿隨意加入來路不明的帳號為好友，尤其遇到對方要民眾去匯款或轉帳者，一定要小心冷靜求證，切莫輕易相信，以免遭受不白損失。

(中時 )