羅霈穎3日猝死家中，死因仍然成謎，不過警方調閱監視器後，發現2日凌晨有閨密從她家離開，自然成為解開謎團的關鍵角色，而她在演藝圈的感情狀態，一直給人愛與「小鮮肉、洋男」交往的形象，對此曾有位想追求她的男星，曝露曾發現羅霈穎有小本子，記錄許多男生的名字，疑似是曾和她交往過的對象。

根據《鏡週刊》報導，一位已淡出螢光幕的資深男星透露，30多年前羅霈穎和模特兒時期的好友徐淑媛，兩人在敦化南路上租屋同居，某次獲邀到她們做客，無意間發現羅霈穎有本筆記本，裡頭記錄了不少男性的名字，推測應該是歷年來曾經交往過的對象，這讓生性保守的男星打消約會念頭，立刻找藉口離開，深怕成為筆記本上的一員。

曾放話終身不婚不生的羅霈穎，戀愛對象多為小鮮肉及外國人，她除了直言對愛情沒幻想之外，更強調「愛一個人最多不能超過3年，因為我就膩了」，至於愛談異國戀情，她表示對方不知道她是藝人，相處起來比較沒壓力，一起出去玩也不會有包袱。

(中時新聞網)