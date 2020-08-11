氣象局表示，第6號颱風米克拉(MEKKHALA)昨(10)日深夜路徑西偏，主要降雨落在海上，不過颱風引進的西南風仍會為南部、東南部帶來明顯雨勢，氣象局也針對部分縣市持續發布豪、大雨特報。
第6號颱風今(11)日早上8時的中心位置在北緯24.2度，東經117.8度，即在金門的西南西方約70公里之處，以每小時29公里速度，向北進行，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風。
根據最新氣象資料顯示，第6號颱風中心已於早上7時在福建漳州沿海登陸，繼續向北移動，澎湖已脫離其暴風範圍，因此解除陸上颱風警報，但暴風圈仍持續涵蓋金門地區，中午前後是當地風雨最大的時候，預計此颱風強度下半天將減弱成熱帶性低氣壓，且暴風圈有縮小的趨勢。
受颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，今日上午金門仍有10級以上強陣風，未來仍有11-12級強陣風出現機率；台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，請民眾特別注意。
氣象局也針對屏東縣山區及台東縣發布豪雨特報，澎湖、金門及雲林以南地區及午後大台北地區、中部以北山區則為大雨特報，有短時大雨發生機率。南部、東南部降雨在今天白天仍會持續，雨勢較大，各地也要嚴防午後雷陣雨出現。
今天南部雲量變多，白天高溫約31-32度，隨著明天天氣轉好，約32-33度。
(中時 )
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