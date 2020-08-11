香港警方昨天逮捕壹傳媒集團創辦人黎智英等10人後，香港《蘋果日報》今天正常出版。香港網民發起「暴買」《蘋果日報》行動，力挺壹傳媒和黎智英，香港多處報攤的《蘋果日報》被搶購一空。

今天約莫凌晨起，不少民眾在報攤前排隊，等候《蘋果日報》送達。據《蘋果日報》報導，凌晨2時許在旺角亞皆老街，排隊的人龍更已達到了50人。而在奶路臣街，報攤於凌晨2時左右進貨了300份《蘋果日報》，但不到1小時已經賣掉了200多份，其中更有人一口氣買了50份。

《蘋果日報》稱，為了讓所有支持者都能買到報章，臨時加印20萬份至55萬份。《蘋果日報》兩週前的印刷數量僅7萬多份。

香港警方昨天以涉嫌違反《香港國安法》拘捕黎智英。黎智英涉嫌觸犯三項罪名，包括勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、煽動罪及串謀欺詐。

黎智英的兩個兒子黎見恩與黎耀恩，以及多名壹傳媒高層包括執行董事張劍虹和周達權，也因涉及不同罪名被警方逮捕。另外，身處海外的黎智英助理Mark Simon，則被警方通緝。

(旺報 )