新冠肺炎疫情升溫！中央流行疫情指揮中心日前宣布，八大場所恢復戴口罩，讓口罩購買熱潮再起，其中中衛口罩最受民眾喜愛，每次開賣必秒殺。今天Yahoo奇摩購物中心早上11開賣中衛醫療口罩天空藍一色，以及匠心品牌口罩。丁丁藥局也宣布，部分門市準備發售萊潔冰河藍、丹寧粉紅醫療口罩。各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心今天早上11點開賣中衛醫療口罩，僅天空藍可選擇，一盒50片售價300元，另也有匠心及3M Nexcare 等品牌的口罩，依照組合不同，價格從54元到688元不等。

●樂天市場

樂天市場有販售「宏瑋」醫療口罩組，每一個帳號限購一組，顏色採隨機出貨。

●丁丁藥局

昨(10日)臉書「丁丁連鎖藥妝 Norbelbaby」PO文指出，丁丁藥局部分門市準備發售萊潔冰河藍、丹寧粉紅醫療口罩，一盒50入售價349元，每人限購一盒，開賣時間與數量請參閱各店臉書推播。

丁丁藥局將開賣萊潔口罩，(翻攝自 丁丁連鎖藥妝 Norbelbaby)

網路商場有販售優衛恒大的醫用口罩，每盒50入，售價299元。

●美廉社

8月13日起至8月25日開放民眾預購「南六醫療口罩」一盒50入，每盒259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日即可到原門市取貨。全台限量5萬盒。

(中時新聞網)