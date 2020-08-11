美退WHO另立新組織？阿札爾：會和台討論參與意願

陸媒《人民日報》國際專欄「鐘聲」11日平刊文指出，美國衛生與公眾服務部部長阿札爾9日抵達台灣，開始為期3天訪問。美方所作所為嚴重違背其在台灣問題上所作的承諾。中方一貫堅決反對美台官方往來，已就此向美方提出嚴正交涉。國際社會成員都清楚，美方不久前宣布退出世界衛生組織，明確拒絕為全球公共衛生事業盡責擔當。現在美方派遣官員到台灣討論疫情，無非是上演又一幕將疫情政治化的鬧劇。

「鐘聲」稱，眾所周知，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。1978年12月，美國政府接受中方提出的「斷交、撤軍、廢約」三原則，並在此基礎上與中方就妥善處理台灣問題達成一致。中美雙方1978年12月16日發表的中美建交公報申明：「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。」1979年1月1日，中美兩國建交，中美關係實現正常化。中方多次敦促美方慎重處理台灣問題，不與台進行任何官方往來和接觸，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免干擾和損害中美關係大局。

文章強調，美方近來一而再、再而三地在台灣問題上發起挑釁，給中美關係製造麻煩。今年3月，美方將所謂《2019年台北法案》簽署成法。全球抗疫過程中，美方企圖通過打「台灣牌」中傷中國。美方還不斷加大同台灣地區的軍事聯繫，推動對台軍售，炒作美台協訓……美方打台灣牌，是美國一些政客為實現政治私利而採取的冒險行徑，是破壞中美關係和台海和平穩定的危險之舉，不符合中美兩國人民的根本利益。

「鐘聲」稱，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則為國際社會所公認。台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移。

文章指，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣地區進行任何形式的官方往來與接觸，停止提升美台實質關係，慎重妥善處理涉台問題。對於美方的錯誤行徑，中方將會採取堅決有力的反制措施。任何否定、挑戰一個中國原則的企圖都將以失敗而告終。

(中時 )