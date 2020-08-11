台中市爆發鉛中毒事件，多名患者都是服用盛唐中醫自費中藥粉致鉛中毒。（馮惠宜攝）

台中市鉛中毒案受害者不斷增加，繼台中市議員張彥彤出面指控盛唐中醫院長呂世明蓄意殺人後，今天(11日)一名49歲婦人上午10點將在立委何欣純陪同下召開記者會，公開其在盛唐中醫就醫以及服用中藥粉鉛中毒的經過。

立委何欣純近日接獲49歲罹癌的何姓女子求助，何女表示：去年4月因卵巢癌動手術，10月到盛唐中醫求診，想改善化療的不適，近日診所爆發患者鉛中毒事件，她急忙到醫院檢驗，確認自己也有鉛中毒情形。

台中前議長張宏年與兒子、現任市議員張彥彤上月30日傳出一家四口在知名的盛唐中醫服用自費中藥粉致鉛中毒，台中市衛生局將全案依「醫療法」、「藥事法」移送檢調偵辦後，再查出另一家九褔中醫診所，也涉嫌在中藥「五寶粉」中摻雜查禁止藥用的硃砂，導致彰化一家4人鉛中毒；檢方更循線查到兩家診所都是向位欣隆藥業進了疑似摻混鉛丹的硃砂，致患者鉛中毒。

台中市衛生局為協助曾於盛唐、九褔兩家中醫診所就醫患者公告全市9家醫院提供重金屬檢驗及治療，並受理民眾送驗有疑慮的中藥；截至8月10日止已有92人前往醫院檢查，14人確診鉛中毒，據悉，何姓婦人就是其中一名受害者。

(中時 )