六福旅遊集團為搶攻暑假尾聲商機，今宣布攜手中研院的專家針對6~12歲的小朋友，在四鐵共構的台北六福萬怡酒店舉辦「這夏好樂 兒童生態體驗營隊」，自8月24日至8月28日期間每天規劃不同主題課程，跨越生態、科學、發明、保育、農事等多個領域，從早上到下午跟著專家邊學邊玩，除讓孩子們體驗到綠色樂趣，也為成長履歷漂亮加分。

六福兒童生態體驗營五大主題課程全體驗優惠價9,500元，若想彈性參加單一主題課程，每堂課只要2,400元，費用包含教具、餐食、保險等在內，爸媽只要將孩子送到飯店交給專家，就能安心放空去，大人小孩同時享受暑假尾聲的幸福。

受疫情邊境管制影響，今年各級學校的學生皆無法出國過暑假，全台117萬位國小學童的父母們歷經7月的轟炸後，也持續煩惱著8月該怎麼安排國內活動，才能消耗孩子豐沛的精力又能學習到新知，台北六福萬怡酒店舉辦的「這夏好樂 兒童生態體驗營隊」則不啻為父母提供了一個選擇方案。

六福旅遊集團長期支持在地文化，希望透過旗下各個品牌，帶領消費者探索台灣的自然和人文之美，今年上半年成立「藝文共創體驗平台」後，下半年即推出一系列活動，其中，六福講堂看好台北六福萬怡酒店位於南港車站，具有便利的交通優勢，又鄰近四分溪、南港茶山等生態場域，因此特別與中研院專家合作，舉辦以「永續職人」為主軸的5日生態體驗營隊，首發團於8月24日至8月28日推出，未來還會持續開課，開發出更多專家的工作體驗課程。

第1至4日課程為早上10點至下午5點半，皆於飯店內接送，每天都體驗不同的專家生活，分別為做標本及野外探索昆蟲的「昆蟲博物學家」、研究動物超能力科學實驗的「跨域科學家」、模仿昆蟲及動物生存技能的「仿生發明家」、走入四分溪中觀察生態環境的「溪流保育員」；最後則是效仿茶農生活，將接送地點移往南港茶製廠，化身為一日「友善茶農夫」，從早上8點至下午4點，實地走訪綠色保護茶園，尋找園內野獸足跡，認識台灣好茶與製作茶食，體驗自然與農事永續共好的故事，讓每位小朋友最後都能帶著教室學會的知識和技能，成為台灣永續發展小尖兵。

於「這夏好樂 兒童生態體驗營隊」後，爸媽們要是還想加碼與孩子們一同周末狂歡，即日起至2020年8月31日止，可訂購「2020狂歡樂園 FUN 暑假 住房專案」，雙人入住卓越客房一晚只要4,500元+15.5%起，再送兩張六福村主題遊樂園門票包含免費定時定點來回接駁，若搭配安心旅遊的遊樂園門票補助，第3、4位為19歲以下學生入住的話，每位僅需再加價1,000元(含住房及接送)，直接升等豪華客房，為孩子準備不一樣的結業典禮。

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