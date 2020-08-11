明泰(3380)公布第二季暨上半年財報，第二季單季轉虧為盈，單季每股獲利為0.39元，累計上半年每股獲利為0.15元。明泰第二季的合併營收為77.25億元，主要來自於無線寬頻、數位多媒體等各產品出貨成長，及合併仲琦(2419)營收挹注，第二季營收季增加約55.0%，因合併仲琦效益，營業毛利額約成長49.8%至12.66億元，營業費用為10.16億元，營業費用率季減少約5.5個百分點、至13.2%，單季營業淨利為2.50億元，營業利益率為3.2%。單季淨利為2.77億元，歸屬於母公司本期淨利為2.11億元，每股盈餘為0.39元。

明泰第二季各產品線的營收比重，無線寬頻網路產品(Wireless Broadband) 佔47%，區域/都會網路產品 (LAN/MAN) 佔30%，數位多媒體網路產品 (Digital Multimedia) 佔18%，其他(Others)佔5%。

明泰上半年度的合併營收為127.09億元，較去年同期增加約77.4%。因合併仲琦效益，營業毛利成長68.1%至21.11億元，營業費用為19.46億元，營業費用率較去年同期減少約1.3個百分點至15.3%，營業淨利為1.65億元，營業利益率為1.3%，稅後淨利為1.39億元，歸屬於母公司本期淨利為8200萬元，每股盈餘為0.15元。

明泰上半年度各產品線的營收比重，無線寬頻網路產品 (Wireless Broadband) 佔43%，區域/都會網路產品 (LAN/MAN) 佔35%，數位多媒體網路產品(Digital Multimedia) 佔16%，其他(Others)佔6%。

(時報資訊)