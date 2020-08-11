全球新冠肺炎疫情再次升溫，確診人數突破2,000萬人，為避免海外疫情加重國內疫情，美國總統川普考慮升級邊境管制措施，禁止可能染疫的海外美國公民返美。

《紐約時報》（New York Times）昨（10）日率先報導，美國總統川普正在考慮祭出新的移民限制措施，暫時禁止可能感染新冠肺炎的海外美國公民入境，一名美國高級官員隨後也向路透社證實確有此事。

報導指出，川普政府正在草擬一份法規，將賦予政府更大權力在特定情況下禁止美國公民及合法居民入境美國，如果美國官員「合理認為這名人士可能暴露或是感染了傳染性疾病」，將可禁止他入境。

年初全球新冠肺炎疫情大爆發，川普政府陸續公告相關入境限制措施，包括禁止過去14天內到過大陸、伊朗、歐洲、英國、巴西等地區的外籍人士入境，不過這些限制措施並不包含海外美國公民以及擁有合法居留權的外籍人士。

法規草案並未說明禁止海外美國公民入境的規定將維持多久。

報導指出，聯邦部門被要求今（11）日以前向白宮遞交針對這起提案的反饋，目前尚不清楚川普政府何時會宣布這項新規，法規也尚未定案，不過路透社指出，一旦定案，新規將由美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）宣布。

(中時新聞網)