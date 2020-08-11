太鼻酸，心愛的人在眼前意外身亡，誰承受的了？俄羅斯一名22歲超正人妻和老公一起參加朋友聚會，酒酣耳熱之際，她想嚇嚇老公於是站上窗戶作勢要跳下樓。未料，她竟真的失足，身體失去平衡瞬間摔下高樓，陳屍草皮，雖緊急送醫但仍不幸身亡。

據俄媒報導，8月第1個周末，俄羅斯鋼城（Магнитогóрск）的1對夫妻因受邀約而前去參加朋友宴會，年僅22歲年輕貌美的妻子艾琳娜在派對上開心飲酒，她突然一時興起想和心愛的老公開個小玩笑，於是站上窗戶作勢要向下一躍，未料，兩人竟從此天人永隔。

艾琳娜當時僅是開玩笑，但酒精催化下疑似讓她無法保持身體的平衡，才因此失足墜樓；她墜落在公寓門前的草皮上，血染綠地。老公與派對場上的朋友全程目睹她摔下去的身影，歡樂派對氣氛急轉之下變成恐怖意外現場。

緊急報警後救護車雖迅速到場，但已無力回天。現場照片可見老公緊緊抱著身臥血泊的艾琳娜放聲大哭，場面看了鼻酸，誰也沒想到夫妻之情竟在歡樂派對場上驟然畫下句點，著實令人無法接受。

(中時新聞網)