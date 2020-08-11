台中鉛中毒案受害者不斷增加，連日來已有92人到醫院受檢，其中14人血中含鉛量超標，隨著檢驗報告不斷出爐，預估確診者還會再增加，台中市議員張彥彤爆料因人數遽增，醫療院所排鉛劑、解毒劑快不夠用了，對此，中市衛生局強調，一定全力協助受害民眾，不會讓民眾沒藥醫。

台中前議長張宏年與兒子、現任市議員張彥彤上月30日傳出一家四口在知名的盛唐中醫服用自費中藥粉致鉛中毒，台中市衛生局將全案依「醫療法」、「藥事法」移送檢調偵辦後，再查出另一家九褔中醫診所，也涉嫌在中藥「五寶粉」中摻雜查禁止藥用的硃砂，導致彰化一家4人鉛中毒；檢方更循線查到兩家診所都是向位欣隆藥業進了疑似摻混鉛丹的硃砂，致患者鉛中毒。

台中市衛生局為協助曾於盛唐、九褔兩家中醫診所就醫患者公告全市9家醫院提供重金屬檢驗及治療，並受理民眾送驗有疑慮的中藥；截至8月10日已有92人前往醫院檢查，14人確診鉛中毒，受害者逐日增加中；食藥處也受理34位民眾送驗57件中藥檢體，衛生局更主動稽查抽驗134件中藥檢體。

受害的議員張彥彤指稱，過去甚少出現鉛中毒個案，各醫院本來排鉛劑和解毒劑存量有限，由於近日一時湧入太多鉛中毒病患，臨床端傳出解毒劑快用完了；中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮坦言，以前一年最多出現一例，鉛中毒患者一般需接受螯合治療三個月。對於解毒劑不夠用傳聞，台中市衛生局強調，會全力協助受害民眾，一定不會讓用藥短缺。

(中時 )