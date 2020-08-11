星宇航空7日的「類出國」活動班機由董事長張國煒擔親自執飛，許多粉絲興奮地表示，疫情期間能坐上「K董」駕駛的班機出遊，簡直是值回票價。而張國煒近日表示，新冠肺炎疫情恐影響到明年春天，越大的航空公司越可能倒閉，這將是星宇航空以及其他台灣航空公司的機會。

張國煒接受《商業周刊》訪問表示，目前受到疫情影響較大的都是大型的航空公司，因為他們手上飛機非常多，且平常是利用現金流維持公司運轉，一旦需求不見，現金流就撐不過去，跟他們比起來，小型航空公司一年的虧損可能是這些大型公司的一個月虧損金額，直言「現在比較危機的，應該是比較大型的，尤其是跨洲際的航空公司」，這也可能是星宇和其他台灣航空公司的機會。

他也說，這次疫情對星宇的衝擊「還好」，因為才剛開始，對公司壓力比較小，很多資本還沒發出去，受影響程度較小，還開玩笑說：「再撐個三年也沒問題，大不了去搶銀行而已。」

被問及是否會因為疫情而裁員、減薪？張國煒表示不會，基本上只是推遲後面要進來上班的員工，此外，交通部的紓困方案也規定不能裁員和減薪。

(中時新聞網)