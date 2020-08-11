新冠疫情病毒究竟源自何處，陸美兩國外交官之前為此大打口水戰。繼大陸外交部發言人趙立堅日前暗指美軍趁去年10月武漢運動會把病毒帶到大陸之後，美國網友近日在「US Message Board」留言板發文稱，新冠病毒源於2019年中的佛羅里達州。

網友 Hebailey Rookie 撰文稱，「幾天前，我從一位匿名撰稿人那裡收到了一些外流的文件。經過調查，其中有爆炸性的訊息。」

文章稱，「根據確鑿的證據，現年66歲的瑪麗·埃倫·拉爾夫（Mary Ellen Ralph）現在幸福地生活在佛羅里達州的克里斯特爾里弗（Crystal River），去年7月被冠狀病毒感染，幸好倖免於難。她被診斷出患有肺炎，並伴有肺部毛玻璃狀陰影圖像和上呼吸道症狀。所有這些表現都與Covid-19類似。我的一些朋友現在對她的血液樣本進行了測試並證實其為Covid-19陽性。」

「此外，去年6月至8月，鄰近的奧卡拉縣（Ocala）也發生了三起類似案件，分別是恩納（Enna Maulseed），朱迪·瑪麗·麥金托什（Judy Marie McIntosh）和迪恩·哈里斯（Dean Harris）。他們還進行了一系列檢查，當時被診斷為肺炎。不幸的是，他們沒有活下來。」

「去年夏天在佛羅里達州，這導致了一系列冠狀病毒感染。顯然，來自Crystal River的Mary Ellen被證明是美國最早的案件之一，另外還有三起類似案件以及附近的更多案件。所有這些加在一起得出一個結論：佛羅里達是該病毒於2019年中期開始的地方。唯一的問題是，這些訊息是被掩蓋了，還是被忽略了？」

＃新冠肺炎 ＃病毒 ＃來源 ＃美國 ＃Covid-19 ＃佛羅里達州

(中時 )