台股加權指數11日開低在12,856.46點，權王台積電（2330）也開低在432元，壓抑大盤表現，但股王大立光（3008）除息秀上演，逢低買盤湧入，帶動盤面個股輪漲不斷。

華爾街資金開始有從科技巨擘轉入景氣循環類股的跡象，標準普爾500指8月10日連續7個交易日攀高，那斯達克指數漲勢則稍歇。

道瓊工業平均指數8月10日上漲1.3％（357.94點）、收27,791.44點，創2月24日以來收盤新高，已連續第7個交易走強。那斯達克指數下跌0.39％（42.64點）、收10,968.36點。費城導體指數上漲0.03％（0.74點）、收2,179.60點。

元富投顧指出，美國疫情沒有緩和，迫使美國政府必須持續發放失業救濟金，且提出新一輪振興方案，另一方面，川普政府也不斷對大陸施壓，尤其是大陸關鍵性企業，因此美股保持多頭格局，目前看來，到11月大選前，這個基調不會改變。

另一方面，台灣也因為疫情，很多產業因此受惠，加上去美化更添加成長空間，而台幣持續升值、熱錢流入，資金行情就看回不回，只要市場節制，單日成交量沒有暴增到4,000億元以上(上市櫃加起來)，且拉出長黑格局，盤面輪漲不斷，個股反彈空間大。

(工商 )