王尚智臉書。（摘自王尚智臉書）

香港警方國安處10日以違反香港《國安法》為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，並搜索香港蘋果日報。對此，資深媒體人王尚智認為，港府將調查深入壹傳媒和蘋果日報，借以調查資金來源，就是要查出背後有沒有美方資金，只要有這個關鍵證據，港府就可定罪壹傳媒。

王尚智在臉書上發言表示，這是一次國家體制等級的權力，對黎智英的正式撲殺，但黎智英也不會是坐以待斃的傻蛋，在四月下旬最後一次申請出境香港卻被駁回之後，見過大風大浪的黎智英當然就心裡有數了。

王尚智直言，在不到一百天的「因應準備」時間，黎智英應該已經對自己被捕入獄的必然情勢「胸有成竹」，特別是壹傳媒該如何面對多方衝擊的所有可能，一定都有沙盤推演乃至對策因應。此外，壹傳媒也不是此刻才受到打擊，種種外在環境的因素與經驗，相信黎智英甚至早已做好「紙本被迫停刊、只剩網路發行」的最壞打算！

但是，王尚智認為，壹傳媒能否支撐下去，與黎的財務脈絡有關。倘若在黎智英尤其私人的財務脈絡中一旦「清查出美方資金」，在中美後續的相互出手懲罰中，足以推翻任何政治與商業最後的禁忌與界線。

王尚智個人認為，這場國安調查大戰「真正看不見的戰場」就在此！港府國安單位必然將從中仔細耙梳，順藤摸瓜，找出一切直接、間接涉及「美方政府、民間外圍、非政府組織」與黎智英的任何資金往來動作。而不只是傳統簡單的「偵訊、查帳」而已。

而這場看不見的戰爭，王尚智強調，對陣雙方都是「武林一流高手」！黎智英的這一方，端賴在早先在最後確定「人走不了」的一百天內，黎智英這邊是否來得及「該燒的燒、該刪的刪、能清的清」？相對於此，港府國安單位乃至整個中國國安全球體系，究竟在這百日、半年、甚至更早前，對於黎智英的監控掌握的情資事證到何種程度？

(中時新聞網)