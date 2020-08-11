傳統旺季到加振興3倍券發威，超商雙雄—統一超(2912)及全家(5903)7月合併營收表現亮眼，其中統一超7月合併營收為230.6億元，月增6.36%；全家便利商店7月合併營收為78.3億元，月增7.35%，創下單月歷史新高，由於8月為暑假出遊旺季，父親節、七夕情人節及中元節接續而至，預估可望再推升8月業績。

統一超7-ELEVEN受惠持續推出創新店型，「7-ELEVENDAY」、振興三倍券優惠等活動擴大買氣，並掌握鮮食、飲料、出版品等銷售商機，超商本業穩定成長；轉投資企業包括統一生活、博客來、統一速達、統一百華及酷聖石冰淇淋等表現亮眼，帶動整體營運穩健向上，7月合併營收230.6億元，月增6.36%，年成長3.02%；累計前7月合併營收為1476.02億元，年成長0.12%。

在轉投資事業部分，博客來延續曬書節活動，帶動居家閱讀，業績較去年同期成長超過1成；統一百華則有「7-ELEVENDAY」集團活動及振興三倍券使用優惠等，推升業績成長超過20%；酷聖石冰淇淋受惠夏季高溫來客數增加、異業合作等優惠方案帶動成長近30%。

統一超表示，7-ELEVEN扮演社會廚房角色，致力打造安心美味的鮮食，更將即食配菜、小吃等商品以吊掛式陳列，其中生鮮食品為主要成長動能，成長近60%，以主打健康概念的雞胸肉、溫泉蛋、玉米棒等最受歡迎；飲料部分，因國旅與夏季高溫，水、茶及運動飲料等需求提高，加上飲料抽抽樂與振興券兩倍用等獨家活動帶動銷售成長近10%；CITYCAFE則因集團「7-ELEVENDAY」、振興三倍券等優惠活動，帶動銷售成長；出版品部分，寶可夢卡牌、咖波系列周邊持續帶動成長，此外，近600間門市導入博客來專區書籍推薦，提升書籍銷售成長超過20%；交貨便與賣貨便服務持續優化帶動業績成長超過10%。

在店型部分，7月全球首間「7-ELEVENX Sanrio三麗鷗聯名店」開幕，目前共有10家、具多樣化複合業態的Big7，業績穩定成長並持續擴點營運，打造差異化商品與服務，帶給消費者豐富的3E消費體驗，包含體驗性(Experience)、娛樂性(Entertainment)及教育性(Education)。

7-ELEVEN門市截至109年7月底店數共5852家，去年同期店數共5528家。

全家因店數較去年同月增加7%，且鮮食成長15%，加上受惠於高溫炎熱的天氣，一般商品中的冰品與冷藏飲料業績成長表現不俗，7月合併營收攀升至78.3億元，月增7.35%，年成長13.52%，創下單月歷史新高，累計1到7月合併營收為487.35億元，年成長10.06%。

全家表示，鮮食中的現煮飲料品群，在7月的多重利多因素下交出成長近30%的成績，包含3倍券與多重優惠活動，各式話題新品連番上市如防彈咖啡、楊枝甘露酷繽沙、森永聯名冰飲，加上溫度居高不下的酷暑都拉升了消費者對冰飲的需求，氣溫因素同樣帶動霜淇淋的成長超過50%，尤其新口味的推陳出新，讓網路討論的熱度始終不墜。

全家第2季合併營收為211.1億元，稅後盈餘為6.4億元，較去年同期增加15.43%，累計上半年合併營收為409.02億元，較去年同期成長9.43%，稅後盈餘為9.32億元，較去年同期增17.76%，歸屬母公司稅後盈餘為8.9億元，較去年同期成長16.97%，每股盈餘3.99元。

全家表示，上半年獲利成長主因為本業便利商店關鍵指標皆呈趨勢向上，其中本業表現與既定事業計畫大致相符，公司長期佈局的三大策略奏效－座位鮮食經濟、會員點數經濟、電商網購經濟，整體鮮食營收年增近10%，會員人數突破1200萬大關，關鍵會員經營指標如消費金額、營收占比、活躍人數、商品預售業績皆為成長，店數淨增127家(較去年同期增加7.4%)、既存店日均銷售成長2.5%；從而帶動轉投資部分中支援本業的福比麵包與日翊文化的獲利也有顯著的成長；整體來看，上半年新冠肺炎肆虐因素，雖影響特定高人流及封閉商圈的來客，但進到第二季逐漸回穩，疫情下催化宅居網購的趨勢影響持續，甫以三大開店平台的推出，提供小賣家全方位的服務，皆助攻了整體EC業績向上。

截至109年7月31日止，全家便利商店總店舖數達3687家。

展望下半年，統一超表示，暑假出遊旺季、七夕情人節等商機持續發酵，並掌握父親節、七夕送禮與中元節採購，並再次推出集團3大支付立折優惠活動，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者多樣化需求。

全家表示，第3季為便利商店旺季，高溫、暑假、政府振興方案等，都將有助點燃業績動能；佐以現煮飲料、霜淇淋、鮮食陸續推出話題新品，中秋預購、各式會員優惠活動等多箭齊發下，皆可望持續驅動下半年績效。

(時報資訊)