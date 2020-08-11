大陸高階通用型空氣壓縮機廠力達-KY自結7月因中國大陸製造業需求復甦、東南亞地區逐漸開放入境，7月合併營收回升至4.1億元，是今年以來連續第5個月每月營收都月增長。

力達自結7月營收人民幣0.97億元，月增7.5％，年減4.8％，但囿於新台幣兌人民幣匯率升值，折合新台幣計價4.1億元，月增8.0％，年減11.3％。前7個月營收人民幣4.73億元，年減32.9％，折合新台幣20.12億元，年減37.3％。

力達表示，力達三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收占比分別是27.3％、55.8％及13.7％。其中螺桿比重因變頻系列熱銷持續成長，優化產品結構而受惠。力達變頻系列省電效果顯著，性價比相較外資品牌高，受到市場青睞，原先使用活塞式或一般型螺桿機的客戶，因應力達逐步推出適合不同客群使用的變頻產品，逐步依生產規模需求，進行替換及添購，又以自動化設備產業之客戶需求提升最為明顯。

力達說，7月中國製造業採購經理人指數(PMI)由6月50.9升至51.1，創4月新高。其他國家新冠肺炎疫情依舊險峻，加上中美貿易衝突不減反增，下半年仍須謹慎關注國際情勢。

力達表示，中國大陸啟動新基建經濟新引擎，重大投資計劃紛紛上陣，尤其全力推動5G基礎建設、工業應用推廣及技術發展，將扮演中國內需製造最大推手。

(工商 )