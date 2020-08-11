影》居住正義喊假？黃國昌岳父北投推每坪94萬豪宅

房價高漲，居住正義議題漸受關注！時代力量前立委黃國昌、台北市前都發局長林洲民等人去年共同發起居住正義改革聯盟，提出完成實價登錄2.0、修法課徵囤房稅、履行社會住宅承諾等3大訴求。未料，黃國昌岳父高熙治卻在北投區推豪宅，涉嫌炒房，兩相對比格外諷刺。

據中天報導，坐落在承德路七段，正在興建當中的豪宅，每坪最高出94萬元的價格，足足高出鄰近地區的實價登錄將近2倍。經查後才發現，原來是由高熙治一手打造。其官方網站早已開始銷售，該建案為恆合建設，監察人為高熙治，且從董事長到董事皆為高家人。

對此，北投吉慶里里長黃勝宗表示，以市價來講是太離譜，而且現在要買房子的人，那麼高的價位根本買不起。經查後發現，實價登錄鄰近中古屋，成交均價都落在36到53萬，全新建案最高也沒超過80萬，遠遠比不上黃國昌岳父開出的均價88萬。

房仲業者徐佳馨則表示，可能是先用一兩個案子去測試水溫，如果市場上對於價格接受度是高的，可能在價格的部分就會去做一些調整。房仲分析，建設開天價多半有意試水溫，若銷量不錯，後續將會拉高房價，持續推案，是業界常見的炒房手法。

然而，這棟恆合江山在北投區均價開出每坪88萬，車位更要價250萬到350萬，口袋沒有五千萬以上，不用想來看房！對比黃國昌當初大喊的居住正義，岳父卻推豪宅涉嫌炒房，堪稱最大對比。

(中時新聞網)