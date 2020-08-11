NBA西區老八位置出現白熱化的競爭態勢，太陽今日128比101擊潰雷霆，拿下復賽6連勝，雖然依舊暫居第十，但落後老八灰熊僅有1場勝差，落後第九拓荒者也只有半場勝差，仍有一線生機。

太陽當家球星戴文布克此役攻下35分、5籃板、4助攻、2阻攻，生涯單場30分的場次來到了90場，追平沃特戴維斯保持的太陽52年隊史紀錄，不過，戴文布克追平隊史紀錄只花了340場，而沃特戴維斯則是用了766場，雙方之間的差距不可言喻。

太陽是目前復賽後唯一拿下6連勝、尚未嚐到敗績的球隊，他們一度和前八的位置相差3場勝場，沒想到他們接連擊敗巫師、獨行俠、快艇、溜馬、熱火和雷霆，當中除了巫師毫無鬥志外，其他5戰都是目前東西區前8勁旅，讓很多專家都跌破眼鏡，太陽的瘋狂竄起確實出乎很多人的意料。

目前太陽的例行賽還剩下兩場，對手分別是七六人與獨行俠，若以太陽全勝的前提下，球隊只需滿足兩個條件其中一個就能取得打第九的附加賽權利，第一是灰熊接下來全敗；第二是拓荒者輸一場。假如兩個條件都滿足那麼就能拿到老八席位。

然而，拓荒者同樣是後勢看漲，太陽想要闖進季後賽得看別人的臉色。拓荒者還要碰到獨行俠和籃網，灰熊則得遭遇塞爾提克與公鹿，依賽程來看，灰熊即便握有1場勝差優勢，但最為不利，一個不小心就有可能跌出季後賽。

太陽在復賽後的表現著實令人稱讚，尤其是戴文布克在6連勝期間創造很多紀錄，場均超過30分，幫助球隊看到季後賽曙光，因為太陽自從2011賽季之後就長年在西區墊底，已連續9年止步於例行賽。

幸好這個紀錄不算太慘，因為快艇曾從1997球季開始連續15季沒能跨入季後賽門檻，國王在少了韋伯之後也創下連續14季望門興嘆的紀錄，灰狼則是連續失望了13年，至於勇士則在開啟王朝之前也度過了12年慘淡的日子，而獨行俠同樣曾經連續10年錯過季后賽。

太陽自從納許離開之後就一路下滑，直到戴文布克、艾頓、盧比歐等年輕悍將成長之後，才得以在競爭激烈的西區崛起，然而他們在西區太平洋組的對手除了有洛杉磯雙雄湖人與快艇，還有過去5年拿到3冠的勇士，堪稱是死亡之組，如果太陽真的能夠創造奇蹟殺進季后賽，或許會真正宣告新時代到來。

(中時 )