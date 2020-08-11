台中市政府警察局第四分局黎明派出所巡邏員警鍾鴻生、黃志仁及警專實習生張雅珺，日前接獲民眾報案，稱有1名老翁需要協助。員警趕赴現場發現老翁表情痛苦蹲坐在社區大樓門口，實習生張雅珺立即上前關心，因擔心老翁安危趕緊攙扶他至陰涼處稍作歇息。

警方指出，張姓老翁向警表示，他一時也說不出哪裡病痛只是突覺頭暈目眩，黃員見狀馬上撥打119由救護人員到場評估其身體狀況並送往醫院治療，這才讓實習生張雅珺放下心中大石；張姓老翁就醫前，還特別感謝張雅珺的「大心」（台語：意指貼心）舉動，張雅珺微笑地表示為民服務聽到民眾的感謝就滿足了。

警方表示，外表清秀甜美今年甫20歲的實習生張雅珺，在高中畢業後，因為個性開朗、富有正義感的她對警職十分嚮往，所以毅然決然投入既可維護社會治安又能夠為民服務的警察行列；雖然目前仍在實務訓練的實習階段，但電力永遠滿格的她，總會貼心的事先為所內學長姐處理瑣碎事務，讓所內員警感到窩心。

張雅珺近日在處理擋住出入車輛時，她使用警用小電腦查詢車輛車籍，竟意外查獲贓車，讓失主得已尋回愛車。對於工作可以協助民眾尋回失竊車輛，她也覺得很有成就感。

張雅珺表示雖然警察這份工作很辛苦、具有挑戰性，需要日夜輪班甚至面對未知的危險，也會犧牲許多陪伴家人的時間，但工作的同時也是替社會上許多民眾、家庭提供幫助，期許自己未來能夠繼續努力，為社會盡一份心力。

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(中時 )